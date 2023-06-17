روسيا تصد هجوما أوكرانيا استهدف خط أنابيب «دروجبا»

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة " القاهرة الإخبارية"، بأن ألكسندر بوجوماز، حاكم منطقة بريانسك الروسية، أكد اليوم السبت، إن وحدات الدفاع الجوى الروسية صدت هجومًا أوكرانيًا على محطة ضخ فى خط أنابيب دروجبا، بالمنطقة المتاخمة لحدود أوكرانيا.





وأضاف أنه تم تدمير ثلاث طائرات مسيّرة أوكرانية فى الهجوم الذى وقع فى منطقة نوفوزيبكوف. وفى وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إرسال أكثر من 4 آلاف مدفعية تم إصلاحها وصيانتها إلى منطقة المعارك فى مقاطعة أومسك، موضحة أنه من المتوقع قريبًا إرسال أكثر من 700 نظام مدفعى إلى الجبهة. وتفقد سيرجى شويجو، وزير الدفاع الروسى، مسار تنفيذ أوامر القيادة العسكرية فى مقاطعة أومسك لإنتاج الدبابات وقاذفات اللهب الثقيلة. وأكد وزير الدفاع الروسى على إدارة المؤسسة بضرورة التقيد الصارم بالجدول الزمنى لتنفيذ الطلبات الحكومية الخاصة بالدفاع، ووضع مهمة الاستمرار فى توسيع القدرات الإنتاجية لإنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، لتلبية احتياجات القوات الروسية فى مناطق المعارك. وقالت الدفاع الروسية إن وزير الدفاع أولى اهتمامًا خاصًا لتحسين أمن الأطقم والمدرعات استعدادًا لإرسالهم إلى جبهات القتال.

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