واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات المتهمين بـ«تقويض الديمقراطية» فى أوغندا

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الأمريكية فى بيان لها، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، "إن الولايات المتحدة ستنظر فى الإجراءات المحتملة الأخرى لتعزيز المساءلة للمسؤولين الأوغنديين وغيرهم من الأفراد المسؤولين عن أو المتواطئين فى تقويض العملية الديمقراطية فى أوغندا، أو انتهاك حقوق الإنسان".
ولم يذكر البيان أسماء أى أفراد مستهدفين، ولكنه أكد على أن الولايات المتحدة تدعم بقوة الشعب الأوغندى وتظل ملتزمة بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى البلاد وعلى الصعيد العالمى.
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