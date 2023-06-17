أوكرانيا: مقتل وإصابة 1512 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

جدة - نرمين السيد - وذكر مكتب المدعى العام، فى بيان، حسبما أفادت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، بأن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت فى منطقة دونيتسك بـ 464 حالة، وتليها خاركييف بـ 284 حالة، وفى كييف 129 حالة وفى خيرسون 111 حالة.

وأوضح مكتب المدعى العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل يجرى للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضى التى تسيطر عليها روسيا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.