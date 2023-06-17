جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشرطة الأوغندية، فى وقت سابق من اليوم، مقتل 25 فى هجوم إرهابى على مدرسة ثانوية بمنطقة مبوندوى غرب البلاد. وكان الجيش الأوغندى قد أعلن فى ديسمبر الماضى، مقتل 11 إرهابيًا متمركزين فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتم أسر 8 آخرين، فى اشتباكات مع القوات الأوغندية خلال غارة عبر الحدود.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة قتلى هجوم على مدرسة فى غرب أوغندا إلى 41 شخصا على الأقل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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