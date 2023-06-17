العالم اليوم - لا يزال لامعا.. اكتشاف سيف "مذهل" عمره آلاف السنين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 يونيو 2023 03:22 مساءً - اكتشف مسؤولون في جنوب ألمانيا سيفا برونزيا عمره أكثر من 3 آلاف عام، محفوظا بشكل جيد لدرجة أنه لا يزال لامعا.

وقال ماتياس فايل مدير مكتب المحافظة على الآثار التاريخية في ولاية بافاريا، إن السيف الذي يعتقد أنه يعود إلى نهاية القرن الرابع عشر قبل الميلاد (منتصف العصر البرونزي) عثر عليه خلال عمليات التنقيب الأسبوع الماضي في بلدة نوردلينغن.

وبحسب صحيفة "غادريان" البريطانية، عثر على السيف في قبر يحتوي على عظام رجل وامرأة وفتى، بالإضافة إلى أشياء برونزية أخرى.

وقال فايل: "لا يزال السيف بحاجة إلى الفحص حتى يتمكن علماء الآثار لدينا من تصنيف هذا الاكتشاف بشكل أكثر دقة. لكن يمكننا القول بالفعل إن حالة الحفظ غير عادية. اكتشاف مثل هذا نادر جدا".

وأكد مكتب المحافظة على الآثار التاريخية في ولاية بافاريا، أنه "من غير المعتاد العثور على سيوف من تلك الفترة، لكنها ظهرت من تلال الدفن التي فتحت في القرن التاسع عشر أو كاكتشافات فردية".