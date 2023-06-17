العالم اليوم - مالك عقار يحذر من انهيار السودان.. والتداعيات على دول الجوار

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 يونيو 2023 03:22 مساءً - قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، السبت، إنه إذا انهار السودان في الصباح ستنهار الدول المجاورة له ليلًا.

وأشار عقار، خلال جلسة نقاشية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في القاهرة، إلى أن الدولة المصرية لديها بنية تحتية قوية جدًا ولكن مع استمرار الأزمة السودانية يمكن أن تتأثر.

وأكد مالك عقار على ضرورة إنهاء الحرب في السودان، موضحا أن نهاية الحرب تعني أن يكون للسودان جيش واحد.

وأوضح أنه لا بد من معالجة الخطايا الإنسانية التي تعرض لها السودان.

وقال: "لم يتبق في السودان الكثير. البنوك نُهبت. المواطنون قُتلوا. كل المنازل سرقت. هنالك عنف غير مبرر وعنف ضد النساء".

وأضاف: "إننا في السودان لا يمكن أن نعمل حلا ديمقراطيا. هناك أطراف تحمل البندقية والعملية أصبحت معقدة. الهدف الأساسي هو احتلال السلطة".

وذكر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني خلال كلمته بالجلسة النقاشية أن الجيش السوداني سينتصر في النهاية في معركته ضد قوات الدعم السريع، ولا نقدر أن نحدد وقتا معينا، بالصبر والتخطيط الاستراتيجي.

يذكر أن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار قد وصل القاهرة مساء الجمعة ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.