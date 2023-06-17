العالم اليوم - وزير الخارجية السعودي يلتقي الرئيس الإيراني في طهران

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 يونيو 2023 03:22 مساءً - وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران، السبت، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وأضافت القناة أن "وزير الخارجية السعودي سيلتقي خلال زيارته الرسمية إلى طهران الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، وصل الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة في إيران إلى طهران.

والزيارة تأتي "إنفاذا للاتفاق الثلاثي المشترك لكل من السعودية وإيران والصين، واستكمالا لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، التي جرت في بكين بتاريخ 6 أبريل".

وأضافت "واس": "التقى الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران".

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قال إن وزير الخارجية السعودي وصل إلى طهران، السبت، في إطار عملية التقارب بين البلدين.

وكانت السعودية وإيران قررتا في مارس، من خلال اتفاق توسطت فيه الصين، استئناف العلاقات الدبلوماسية.