«القاهرة الإخبارية»: الجيش السودانى يواصل تتبع وقصف تمركزات الدعم السريع

جدة - نرمين السيد - وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الجيش السودانى يواصل تتبع وقصف تمركزات الدعم السريع، لافتًا إلى وقوع عشرات القتلى والمصابين جراء الاشتباكات فى الخرطوم.

وكان قد أفاد فى وقت سابق من اليوم، بأن طائرات الجيش السودانى تحلق فى سماء الخرطوم بكثافة، فيما تطلق ميلشيا "الدعم السريع" النيران عليها، مؤكدًا كذلك وقوع اشتباكات عنيفة فى عدد من أحياء أم درمان.

كما نوه مراسل "القاهرة الإخبارية"، بوجود أنباء عن هدنة محتملة بين الجيش السودانى والدعم السريع لمدة ثلاثة أيام، لافتًا إلى انهيار الأوضاع الصحية وصعوبة بإيصال المساعدات الإنسانية بالسودان.