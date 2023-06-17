«القاهرة الإخبارية»: سلاح الجو الأوكرانى يدمر مروحية هجومية روسية

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إرسال أكثر من 4 آلاف مدفعية تم إصلاحها وصيانتها إلى منطقة المعارك فى مقاطعة أومسك، موضحة أنه من المتوقع قريبًا إرسال أكثر من 700 نظام مدفعى إلى الجبهة.

وتفقد سيرجى شويجو، وزير الدفاع الروسى، مسار تنفيذ أوامر القيادة العسكرية فى مقاطعة أومسك لإنتاج الدبابات وقاذفات اللهب الثقيلة.

وأكد وزير الدفاع الروسى على إدارة المؤسسة بضرورة التقيد الصارم بالجدول الزمنى لتنفيذ الطلبات الحكومية الخاصة بالدفاع، ووضع مهمة الاستمرار فى توسيع القدرات الإنتاجية لإنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، لتلبية احتياجات القوات الروسية فى مناطق المعارك.

وقالت الدفاع الروسية إن وزير الدفاع أولى اهتمامًا خاصًا لتحسين أمن الأطقم والمدرعات استعدادًا لإرسالهم إلى جبهات القتال.