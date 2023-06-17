العالم اليوم - في سن 74 عاما.. سكولاري يعود رسميا إلى عالم التدريب

انتم الان تتابعون خبر في سن 74 عاما.. سكولاري يعود رسميا إلى عالم التدريب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 يونيو 2023 04:20 مساءً - عاد البرازيلي لويز فيليبي سكولاري مجددا إلى عالم التدريب، مع استلامه الإشراف على أتلتيكو مينيرو، حسبما أعلن النادي البرازيلي.

وقال أتلتيكو مينيرو في بيان: "وقع المدرب عقدا مع الفريق حتى ديسمبر 2024". المخضرم "فيليباو" البالغ من العمر 74 عاما أعلن اعتزاله التدريب نهاية العام الماضي، بعد قيادة أتلتيكو باراناينسي البرازيلي إلى نهائي "كوبا ليبرتادوريس" الذي خسره ضد فلامنغو البرازيلي 0-1 في أكتوبر 2023 في غواياكيل.

وضع بطل العالم مع منتخب البرازيل في 2022، حدا لمشواره الممتد 4 عقود، متطرقا إلى أسباب عائلية.

أبرز محطات مشواره كانت قيادة البرازيل إلى لقبها الخامس في كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002.

كان سكولاري أيضا مدربا للبرازيل في الخسارة المذلة على أرضها أمام ألمانيا 1-7، بنصف نهائي مونديال 2014.

سكولاري الذي درب أيضا منتخب البرتغال في مونديال 2006 في ألمانيا وتشلسي الإنجليزي في موسم 2009، سيخلف الأرجنتيني إدواردو كوديت.

بعد 10 مراحل على انطلاق الدوري، يحتل فريق بيلو هوريزونتي المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن المتصدر بوتافوغو.

ينافس الفريق للتأهل إلى ثمن نهائي "كوبا ليبرتادوريس"، الموازية لدوري أبطال أوروبا في أميركا الجنوبية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر في سن 74 عاما.. سكولاري يعود رسميا إلى عالم التدريب .. في رعاية الله وحفظة