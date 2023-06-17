العالم اليوم - دبابات أم معدات زراعية؟ تحليل لفيديو "ليوبارد" يحرج روسيا

انتم الان تتابعون خبر دبابات أم معدات زراعية؟ تحليل لفيديو "ليوبارد" يحرج روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 يونيو 2023 04:20 مساءً - أثار مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية الكثير من الجدل، كونه وثق، حسب الوزارة، تدمير دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد" كانت قد حصلت عليها أوكرانيا، ليتضح لاحقا أن ما وثقه الفيديو هو تدمير معدات زراعية.