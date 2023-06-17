«القاهرة الإخبارية»: أنباء عن هدنة جديدة بين الجيش السودانى والدعم السريع

جدة - نرمين السيد - قال محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من الخرطوم، إن هناك أنباء عن مشروع هدنة جديدة محتملة بين الجيش السودانى والدعم السريع خلال اليومين المقبلين، موضحًا أنها قد تمتد إلى ثلاثة أيام.





وتأتى الأنباء عن هدنة مرتقبة خلال الساعات المقبلة بين الجيش والدعم السريع، فى الوقت الذى تشهد فيه سماء الخرطوم تحليقًا مكثفًا لطيران الجيش السودانى واشتباكات بمنطقتى أم درمان ووسط العاصمة.

وأضاف إبراهيم، فى رسالة على الهواء، أن هناك اشتباكات قوية جنوب الخرطوم وتحديدًا فى حى الجبرة، بين قوات الجيش والدعم السريع، مشيرًا إلى أن الحى يشهد تمركزًا كبيرًا للدعم السريع منذ بدء الاشتباكات.

وأوضح أن الجيش السودانى يواصل تتبع وقصف تمركزات الدعم السريع من خلال عمليات تمشيط واسعة فى العديد من الأحياء السودانية.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن الأوضاع الإنسانية فى العديد من مناطق الخرطوم صعبة للغاية، إذ تعانى انقطاعًا متواصلًا للتيار الكهربائى وترديًا بالخدمات.

واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضى، بين الجيش السودانى والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السودانى.