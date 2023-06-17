قتلى وجرحى في قصف جنوب الخرطوم

قتلى وجرحى في قصف جنوب الخرطومسقط عدد من القتلى والجرحى في قصف تعرضت له اليوم السبت أحياء في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم مع تواصل المعارك بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، في وقت تدفع أعمال العنف في دارفور المئات لعبور الحدود نحو تشاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مجموعة شعبية تسمى "لجان المقاومة"، ان أحياء في جنوب الخرطوم منها مايو واليرموك تعرضت لقصف بالطيران ما أدى الى "وفاة 17 ضحية من المدنيين من بينهم خمسة أطفال" وإصابة آخرين، و"تدمير 25 منزلاً".

واتهمت قوات الدعم السريع في بيان الجيش بمهاجمة "عدد من الأحياء السكنية" في جنوب العاصمة بالطيران، ما أدى الى "مقتل وإصابة العشرات".

ونشرت عبر تويتر شريط فيديو قالت إنه لآثار القصف، ظهر فيه عشرات الأشخاص متجمعين قرب ركام منازل من الطوب مدمّر بشكل شبه كامل، وقام عدد منهم بحمل جثة مغطاة ووضعوها قرب جثث أخرى مرصوفة أرضاً وعليها اغطية، ووقفت بجانبهم نسوة ينتحبن، وفقاً للوكالة.

وتشهد الخرطوم ومناطق سودانية عدة معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ 15 أبريل الماضية، فيما فشلت معها كل مساعي الحلّ والغالبية العظمى من اتفاقات وقف إطلاق النار.

وزاد النزاع من حدة الأزمات التي يعانيها السودان، إحدى أكثر دول العالم فقراً حتى قبل المعارك، وأثّر على مجمل مناحي الحياة لسكانه الذين يقدّر عددهم بأكثر من 45 مليون نسمة.