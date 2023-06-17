طلال أبو غزالة للقاهرة الإخبارية: مصر تصلح لتكون نموذجا للإصلاح الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وأضاف أبو غزالة فى تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أغلب اقتصادات الدول العربية تركز على إرضاء الشعب. وأوضح أبو غزالة أن الحرب الثالثة حدثت بالفعل، مشيرا إلى أن وضع البحث العلمى فى الدول العربية مؤسف.

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