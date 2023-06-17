الرئيس الفلسطينى: الولايات المتحدة تقف عقبة أمام حل الدولتين

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقف عقبة أمام حل الدولتين، معربا عن أمله أن تتمكن جميع دول العالم بشكل مشترك من تعزيز التنفيذ الفعال لحل الدولتين فى وقت مبكر.





وأعرب عباس خلال لقاء مع مجموعة الصين للإعلام، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العلاقات الصينية- الفلسطينية تنمو بشكل جيد فى ظل قوة الثقة السياسية المتبادلة والصداقة العميقة بين الشعبين، إذ وصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى بكين يوم الثلاثاء الماضى، فى زيارة للصين تستغرق أربعة أيام.

ووصف وانج وين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الرئيس الفلسطينى بأنه "صديق قديم للشعب الصينى"، مشيرا إلى أنه أول رئيس لدولة عربية تستضيفه الصين هذا العام، وفقا لما أوردته شبكة "سى جى تى إن" الإخبارية الصينية على موقعها الإلكترونى، ويلتقى عباس خلال زيارته إلى بكين عددا من كبار المسؤولين الصينيين، ومن المنتظر أن تعقد قمة بينه والرئيس شى جين بينج.

وخلال القمة بين شى وعباس سيتم بحث تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرأى بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، يشار إلى أنه فى شهر أبريل الماضى أبلغ وزير الخارجية الصينى تشين جانج نظيره الفلسطينى رياض المالكى أن بلاده مستعدة للمساعدة فى مفاوضات السلام، وقال تشين "إن الصين تدعم استئناف محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل فى أقرب وقت ممكن على أساس حل الدولتين، وترغب فى لعب دور نشط فى هذا الصدد".