العالم اليوم - مقتل لاعب المريخ السوداني بعد إصابته في الاشتباكات

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 يونيو 2023 07:20 مساءً - قتل لاعب المريخ السوداني أحمد عبد السلام في خضم الحرب الدائرة منذ أكثر من شهرين في البلاد، حسبما أعلن ناديه.

وقال بيان للمريخ على "فيسبوك": "بمزيد من الحزن والأسى، ينعى رئيس نادي المريخ وأعضاء مجلس الإدارة وقطاع المراحل السنية وجماهير النادي، لاعب فريق الرديف أحمد عبد السلام".

وأوضح البيان أن عبد السلام الملقب أيضا بـ"التونسي"، لبى نداء ربه إثر إصابته بـ"رايش مقذوف".

وكان النشاط الرياضي توقف في السودان منذ بدء الصراع الدامي بين الجيش وقوات الدعم السريع، منتصف أبريل الماضي.

وسبق لنادي المريخ أن أعلن أن لاعبيه غير السودانيين وجهازه الفني غادروا البلاد إلى مصر، تمهيدا لرحيلهم إلى بلادهم.