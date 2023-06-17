أبو غزالة للقاهرة الإخبارية: الدول العربية تأثرت بأزمتى أوكرانيا وكورونا

جدة - نرمين السيد - قال طلال أبو غزالة، الخبير الاقتصادى العالمى، إن الدول العربية تأثرت بأزمتى أوكرانيا وكورونا، لافتًا إلى أن هناك بعض الدول استطاعت التجاوب مع الأزمات العالمية، موضحًا أن هناك جزءًا من العالم ظل يعانى من الأزمات ولم يستطع تجاهلها، كما أن الاكتفاء الذاتى يحقق تأمين العملة الأجنبية وفرص العمل، والصراع العالمى سيؤدى لعزل دول معينة وعلى تلك الدول تأمين الغذاء والدواء.





وأضاف أبو غزالة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوى فى برنامج "عن قرب" المذاع على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية" أن الحرب دائمًا تحمل فرص نجاح وفشل وغنى وفقر، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكى أصبح قويًا بسبب كوفيد-19، إذ تعد الولايات المتحدة المصدر الأول للقاح الكورونا ما عزز اقتصادها خلال تلك الأزمة. وأشار إلى أن العالم كله يظن أن الوضع فى سوريا هو الأسوأ، لكن العكس صحيح، فسوريا اضطرتها الظروف أن تنتج محليًا بسبب الحصار المفروض عليها، لذا لا يوجد دين عام على الاقتصاد السورى، موضحًا أن أغلب اقتصادات الدول العربية تركز على إرضاء الشعب، مع العلم بأن مستقبل الأوطان بنفس وقيمة وأهمية الشعوب والحكمة هى التوازن بين المشكلات والتحديات. ونوّه إلى أن العرب فى حاجة إلى ثورة ثقافية وإعلامية، ومصر تصلح أن تكون نموذجًا للإصلاح الاقتصادى أملًا فى التركيز على بناء المستقبل فى إطار خطة سليمة، مؤكدًا أن مصر دولة صاعدة اقتصاديًا وستصبح ضمن أكبر 10 دول نموًا فى العالم، مطالبا جامعة الدول العربية بأن تتحول لحوار التنمية العربية المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، خاصة أن هناك شراكات عربية تستطيع المنافسة عالميًا.

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