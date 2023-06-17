رئيس جنوب إفريقيا: تقدمنا بمبادرة للرئيس الروسى لإنهاء الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن الدول الأفريقية تقدمت بمبادرة بحثاً عن السلام بين روسيا وأوكرانيا، حيث أن الدول الأفريقية تسعى للسلام، وأن تتوسط للوصول إلى المفاوضات وحل سلمى لهذه الأزمة، مشيراً إلى أن بلاده سبق وطرحت على الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، 10 مقترحات لحل تلك الأزمة، التى تهدد العالم.





وأضاف «رامافوزا» خلال مؤتمر عقده الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، ووفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية فى سان بطرسبرج، اليوم السبت، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الدول الأفريقية استمعت بالأمس، إلى رأى الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، والذى «عرض علينا عدداً من الأسئلة، وأجبنا عليه بأننا سنلتقى الرئيس الروسى، ونسمع وجه النظر الروسية فى هذا الأمر».

وتابع: «نحن نعترف بالمبادرات الأخرى التى تم تقديمها من قبل دول كبرى أخرى، إن اقتراحاتنا يجب أن لا تدخل فى منافسة مع المبادرات الأخرى، كما نشير إلى أن مبادرتنا على يقين ثابت بأن تلك الحرب يجب أن تنتهى عن طريق المفاوضات وباستخدام الدبلوماسية».

وأضاف أن «الحرب لا يمكنها أن تستمر بدون أمد محدد، ويجب أن تنتهى الحروب فى فترة ما، ولذا فنحن موجودون لتوجيه رسالة واضحة، وهو أننا نريد أن تنتهى هذه الحرب، لأن تأثيرات الحرب سلبية على قارتنا، وعلى دول عديدة فى العالم».

واختتم رئيس جنوب أفريقيا بقوله: «ندعو لفتح نقاط نقل الحبوب من خلال البحر الأسود، كما يجب أن ترفع كل العقوبات الموجودة حالياً، وأن يستمر تصدير الحبوب والمواد الغذائية، ويجب أن نعمل على أن يكون هناك دعم إنسانى لكل محتاج إليها، ولمن يعانى من تداعيات تلك الأزمة، وتحرير أسرى الحرب من الطرفين».