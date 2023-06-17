رئيس الاتحاد الإفريقى: الأزمة الأوكرانية تهدد العالم ونأمل بحلها سلميا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جزر القمر، غزالى عثمان، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى، أنه سيعمل على ترسيخ السلام فى أفريقيا والعالم، بصفته رئيسا للاتحاد الافريقى، مشددًا على أن أضرار الحروب وخيمة، وكلما طالت الصراعات تزداد الأضرار طردياً.





وقال رئيس الاتحاد الأفريقى، خلال المؤتمر الذى جمع بين وفد رؤساء المبادرة الافريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، مع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، فى سان بطرسبرج، اليوم السبت، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن «روسيا عاشت حرباً فى الماضى، ونأمل أن تسفر جهودنا فى إيجاد حل سلمى للأزمة فى أوكرانيا، لأنها تؤثر على العالم كله، وبخاصة القارة السمراء».

وتابع: «لقد خلقت هذه الازمة مشاكل فى الأمن الغذائى وأمن الطاقة العالميين، ولذلك قررنا أن نصل إلى روسيا فى وفد يمثل القارة الأفريقية وذلك لنعبر عن الصداقة التى تربطنا بروسيا، كما نرغب فى الاستماع إلى رؤية الشعب الروسى، ونطلب منكم الدخول فى محادثات مع الطرق الأوكرانى لحل هذا النزاع».

وأكد: «زرنا العاصمة الأوكرانية كييف للقاء رئيسها من أجل الوصول إلى الحل، ونريد أن نقول إن توسط دول القارة الأفريقية يستهدف إحلال السلام، وعلينا أن نبذل جهدنا للوقاية من حدوث مثل هذه النزاعات، وهذا قد يكون أساس الرسالة التى نقدمها للشعب الروسى من أجل تشجيعكم على الدخول فى مفاوضات مع أوكرانيا لإنهاء هذه الأزمة».