بوتين: نتطلع لحل النزاعات سلميا ونشيد بالمواقف الإفريقية المتزنة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، إنه على يقين من أن بلاده ستحدد مسارات جديدة لأولوياتها الاقتصادية والتجارية والعلمية والتربوية والإنسانية وغيرها، وشدد على أن روسيا تحترم مواقف الدول الأفريقية للحفاظ على الاستقرار الإقليمى والمحلى، مع السعى قدماً لحل النزاعات سلمياً، وصياغة العلاقات الدولية.





وأضاف «بوتين» خلال مؤتمر مع بوفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية فى سان بطرسبرج، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن بلاده تتطلع كذلك لتقوية مثل تلك المواقف والأفكار، كما ترحب بالمواقف الأفريقية المتزنة تجاه الأزمة الأوكرانية. وتابع: «نحن نتطلع إلى حل لتلك القضية، ونعرف أن لدى الدول الأفريقية أفكاراً، ونشيد باهتمامكم بحل هذه الأزمة، لأننا نسعى لحل تلك القضية، ونعرف أن لديكم أفكاراً وأراءً خاصة».

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