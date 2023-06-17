بايدن: انضمام أوكرانيا لحلف الناتو لن يكون سهلا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم السبت، إن الطريق أمام أوكرانيا لن يكون سهلًا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسى (الناتو)، بحسب ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وأضاف بايدن، أن نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا انعدام كامل للمسؤولية. فى سياق متصل، علّق وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أمس الجمعة، على تصريح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بنشر رؤوس نووية روسية فى بيلاروسيا، قائلاً إنه "لا سبب لدى واشنطن لتغيير موقفها النووى"، مضيفًا أن بلاده لا ترى "أى مؤشر إلى استعداد روسيا لاستخدام سلاح نووى".

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