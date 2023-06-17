وزير الخارجية السعودى: نتطلع لأن تنعكس عودة العلاقات مع طهران بشكل إيجابى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده تتطلع إلى أن تنعكس عودة العلاقات مع طهران إيجابيا على المنطقة والعالم، مشيرا إلى أنه تم التأكيد ضرورة عدم التدخل فى الشؤون الداخلية.





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