رئيس السنغال: إفريقيا تريد إنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بالحوار

وأضاف «ماكى سال» خلال المؤتمر المشترك بين الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، ووفد رؤساء المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، فى سان بطرسبرج، اليوم السبت، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنَّه يشدد على شكره لروسيا على استضافة الدول الأفريقية بطريقة جيدة وترحاب شديد، حين جاءت لرئاسة الاتحاد الإفريقى.
وتابع رئيس السنغال قائلاً: «ننقل اهتمامنا بالحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا، وأظهرتم رغبتكم فى رفع الحظر، خاصة مع وجود لاعبين مثل تركيا والاتحاد الأوروبى، وكان هناك وقتها اتفاق من أجل عدم وقف إمدادات الحبوب للقارة الأفريقية».
وتابع الرئيس السنغالى أنه «فى إطار مهمة وساطة جديدة، ذكرها رئيس الاتحاد الأفريقى، أشدد أن المبادرة مهمة، طيبة النوايا، وتظهر الرغبة الطيبة للقارة لحل الأزمة، والمساعدة فى حل القضايا الإنسانية، وإقامة أجواء الثقة ليكون هناك مناخ حوار بين الطرفين».
واستطرد بقوله: «نقلنا الرسالة فى كييف للرئيس الأوكرانى، والحوار لم يتم استبعاده، ورغم بعض الشروط، إلا أننى مقتنع بأن روسيا، وهى إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، تحترم ميثاق هذا الكيان الدولي».
كما أكد قائلاً «كثيراً ما أحدد هنا، رغم الوضع العسكرى على أرض الواقع، فمن المهم الحفاظ على أروقة الحوار والمحادثات مفتوحة، وتقديم القضايا والاعتبارات الإنسانية على أى شيئ آخر، ويمكن حل باقى القضايا لاحقاً، لكن تعزيز القضايا الإنسانية يأتى أولاً، وأبرزها قضية تبادل السجناء».
وأضاف الرئيس السنغالى: «أحيى إطلاق سراح بعض الأسرى فى 9 يوليو 2022، وهو ما يوصف بالعمل الإيجابي»، واختتم كلمته بقوله، «جئنا لنقول لكم: أفريقيا تريد السلام بين روسيا وأوكرانيا، وهو سلام ممكن بالتسوية والحوار».
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