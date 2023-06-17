مراسل القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى يستهدف «مركزية» الدعم السريع

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن المعارك اليوم عنيفة جدًا فى العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان، مشيرًا إلى أن هناك هجومًا عنيفًا من قِبل أفراد الدعم السريع على ولاية جنوب كردفان والقيام بأعمال نهب لسوق المدينة والصيدليات.

وتابع أن هناك معارك دائرة فى جنوب الخرطوم بالإضافة إلى سقوط طائرة سوخوى تابعة لقوات الجيش السودانى نتيجة عطل فنى.

وأشار الى أن هناك قصفًا مركّزًا من قِبل القوات المسلحة السودانية للمدينة الرياضية جنوب العاصمة الخرطوم، التى تعد منطقة مركزية للدعم السريع.