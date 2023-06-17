جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال استقباله وفد المبادرة الإفريقية، إن جميع مشكلات أوكرانيا بدأت بعد عام 2014، والسلطات الحالية فى كييف أعلنت عدم التزامها باتفاقيات مينسك، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف أن الغرب كان سببًا فى أزمة الحبوب، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تسببت فى تضخم كبير فى العالم، مع العلم بأن موسكو قدمت تنازلات لتصدير الحبوب الأوكرانية لإفريقيا. وتابع أن موسكو عرضت إمداد إفريقيا بالحبوب عبر مقترح قُدم للأمم المتحدة، لافتًا إلى أن أوروبا والولايات المتحدة خدعوا المجتمع الدولى والدول الفقيرة، وروسيا لم تتخل عن المفاوضات، مؤكدًا أن معظم صادرات الحبوب لم تصل إلى الدول الفقيرة وأن أزمة سوق الغذاء العالمية ليست نتيجة للصراع فى أوكرانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: أزمة الغذاء العالمية ليست نتيجة للصراع فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.