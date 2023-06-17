مظاهرات في فرنسا ضد مشروع سكة ليون
تظاهر أكثر من ثلاثة آلاف شخص في مقاطعة سافوي الفرنسية اليوم ضد مشروع لمدّ سكة حديدية للقطار السريع بين مدينتي ليون الفرنسية، وتورينو الإيطالية.
وأعلنت قناة BFMTV التلفزيونية الفرنسية أن ما يزيد عن ثلاثة آلاف شخص قرروا تنظيم اعتصام تعبيرا عن رفضهم للمشروع التي أعلنت عنه وزارة الداخلية".
ووفقا للقناة، يتضمن المشروع، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي، شق نفق عبر جبال الألب بطول 57.5 كيلومترا، وتقدر تكلفته بأكثر من 26 مليار يورو.
وتجري المظاهرات بالرغم من الحظر الذي فرضته السلطات المحلية على تنظيم احتجاجات في المنطقة.
من جانبها اشارت صحيفة "اللوموند" إلى وجود خطط لدى السلطات لنشر 2000 من رجال الدرك والشرطة في موقع الاحتجاجات لمنع تنظيم التظاهرات.
وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن النشطاء المشاركين في الاعتصامات يعارضون مد خط سكة حديد بسبب تداعيات المشروع على البيئة، وتأثيراته على الموارد المائية.
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