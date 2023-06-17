مالك عقار: أى انتكاسة للسودان تمثل انهيارا للقرن الإفريقى

جدة - نرمين السيد - قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، أن هناك مبادرات كثيرة فى السودان من أجل حل الأزمة الحالية، متابعا: "السودان مريض ولم يمت وسوف يتعافى.. والخطورة أن أى انتكاسة للسودان هو انهيار للقرن الأفريقى.. وسوف ينهار جنوب السودان وإثيوبيا.. والمنطقة كلها تتأثر بسبب هذه الحرب".





وأضاف خلال حلقة نقاشية داخل المركز المصرى للفكر والدراسات وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "لابد من دول الجوار والدول الأفريقية أن تدعم إيقاف الحرب وانتهاء الحرب بأن يكون هناك السودان جيش واحد متكمن تحت رئاسة رئيس أركان واحد.. ولابد من معالجة القضايا الإنسانية على الرغم من الحرب. وتابع مالك عقار: "الوضع فى البلاد فى ظل الحرب الحالية كارثى.. البنوك نهبت.. والبيوت والمنازل نهبت.. وهناك عنف غير مبرر.. وهناك عنف ضد النساء".

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