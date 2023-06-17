عاجل.. بيان سعودى أمريكى: اتفاق على وقف إطلاق النار فى السودان لـ72 ساعة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم السبت، بصدور بيان سعودى أمريكى مشترك، بأن الجيش السودانى والدعم السريع اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة بدءا من الغد.





وكان محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من الخرطوم، قال فى وقت سابق، إن هناك أنباء عن مشروع هدنة جديدة محتملة بين الجيش السودانى والدعم السريع خلال اليومين المقبلين، موضحًا أنها قد تمتد إلى ثلاثة أيام. وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن الأوضاع الإنسانية فى العديد من مناطق الخرطوم صعبة للغاية، إذ تعانى انقطاعًا متواصلًا للتيار الكهربائى وترديًا بالخدمات.

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