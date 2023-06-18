العالم اليوم - فيديو مروع لانقلاب حافلة في باكستان يوقع قتلى وجرحى

انتم الان تتابعون خبر فيديو مروع لانقلاب حافلة في باكستان يوقع قتلى وجرحى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 12:22 صباحاً - قال مسؤولون في الشرطة والصحة بباكستان إن حافلة كانت تسير على طريق سريع في إقليم البنجاب الباكستاني انقلبت يوم السبت، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة ثمانية آخرين.

وأفاد ثاقب وحيد، المتحدث باسم شرطة الطرق السريعة الفيدرالية، بأن الحافلة كانت في طريقها من العاصمة إسلام أباد إلى مدينة لاهور الشرقية عندما تعطلت مكابحها على بعد 135 كيلومترا من العاصمة في منعطف حاد في سلسلة "جبال الملح".

وبحسب أمجد حسين، المسؤول في مستشفى كالار كهار تاون، فقد توفي سبعة في المستشفى، بينما قتل على الفور في مكان الحادث خمسة ركاب، بينهم نساء وأطفال، ومازال ثمانية مصابون يتلقون العلاج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها للحادث المروع.

وتعد حوادث المرور شائعة في باكستان، حيث لا يتم اتباع معايير السلامة إلى حد كبير وتنتهك قواعد المرور بانتظام ونادرا ما يتم تطبيقها.