محلل سياسى يكشف لـ«إكسترا نيوز» فرص تزيد حظوظ «ترامب» بالانتخابات «فيديو»

وأضاف "شرقاوى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شادى شاش، ببرنامج "حديث الأخبار" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا أحد يعرف ما هى هذه الوثائق حتى المحلفين والقضاة لا يستطيعون الإطلاع عليها، حتى "ترامب" حتى يستطيع محاميه الاطلاع عليها فإنه يوكل محامى لكى يحصل على التصريحات الأمنية للإطلاع عليها لا بُد أن يكون عضوًا بمجلس الأمن القومى سابقًا أو أن يكون مسئولًا كبيرًا.
وتساءل المحلل السياسى من أن يؤكد محامى الحكومة أو المدعى العام أن بهذه الوثائق معلومات تمس الأمن القومى وإذا كانت كذلك فلماذا تأخر الأمن القومى 18 شهرًا للعثور على هذه المستندات واقتحام منزل ترامب؟،
وأشار إلى أن كل هذه أسئلة يسألها الأمريكيين، وأن كل هذا سيزيد من حظوظ "ترامب" وهناك بعض الديمقراطيين يقفون خلف "ترامب"، و50% منهم لا يريدون "بايدن"، والذى لم يحصل على البطاقة الخضراء ليكون مُمثلًا للحزب وهناك جرائم ضده ومن المقرر أن يخضع للتحقيقات هو الآخر لأنه حقق مكاسب مالية وقت حكم "أوباما" هو ونجله.
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