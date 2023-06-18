نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بينها الاردن .. عطل مفاجئ يصيب "فيسبوك" في عدة دول على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 18 يونيو 2023 01:07 صباحاً - دوت الخليج :- كشف موقع داون ديتيكتور، المتخصص في رصد أعطال مواقع التواصل الاجتماع، عن عطل أصاب مستخدمي منصة "فيسبوك" في عدة مناطق حول العالم بينها الاردن .

وأشار الموقع إلى ارتفاع في عدد المبلغين عن أعطال في عدة مناطق حول العالم، بينها مصر، ووسط أوروبا، والولايات المتحدة.

ووفقا لبيانات موقع داون ديتيكتور، فإنه تم الإبلاغ عن الأعطال بنسبة 80 بالمئة من الموقع الإلكتروني، و11 بالمئة من تطبيق الجوالات، و9 بالمئة مشاكل في تسجيل الدخول.

ولم تصدر منصة فيسبوك حتى اللحظة أية بيانات، أو شركة ميتا عن العطل المفاجئ.