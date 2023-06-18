العالم اليوم - في هجوم شرس.. دب عملاق ينهي حياة أميركي بطريقة مأساوية

انتم الان تتابعون خبر في هجوم شرس.. دب عملاق ينهي حياة أميركي بطريقة مأساوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 02:17 صباحاً - تعرض رجل أثناء استمتاعه بتناول القهوة في الهواء الطلق بتوسكان في ولاية أريزونا الأميركية، لهجوم من دب عملاق، أسفر عن مقتله بطريقة وحشية.

وتفاجأ ستيفن جاكسون، البالغ من العمر 66 عاما، بهجوم دب أسود ضخم، بينما كان يشرب قهوته الصباحية، ويجره لمسافة بلغت 22 مترا.

وحاول جيران جاكسون إيقاف الدب عن جره، وذلك بإطلاق أبواق سياراتهم، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وبعدما فشلت محاولات الجيران في تشتيت انتباه الدب، قرروا قتله بسلاح ناري.

ووفق تقارير فإن المنطقة التي قتل فيها جاكسون لم تشهد مثل هذه الهجمات منذ منتصف الثمانينيات.

وأرجعت السلطات سبب هجوم الدب إلى نقص الغذاء في الغابة التي يعيش فيها، الأمر الذي دفعه للبحث عن الطعام في مناطق سكنية.

وحثّت السلطات الأهالي في المنطقة على عدم إطلاق النار على الدببة ما لم يروا تهديدا وشيكا تجاههم من جانبها.