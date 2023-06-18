العالم اليوم - للمرة الأولى في تاريخه.. المنتخب البرازيلي بزي أسود لماذا؟

انتم الان تتابعون خبر للمرة الأولى في تاريخه.. المنتخب البرازيلي بزي أسود لماذا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 03:22 صباحاً - سحقت البرازيل، التي ارتدت زيا كاملا باللون الأسود في الشوط الأول، غينيا 4-1 في مباراة ودية ببرشلونة يوم السبت.

وخاضت البرازيل مباراتها الودية بزي أسود بالكامل للمرة الأولى في تاريخها، وذلك في إطار محاربة العنصرية، بحسب ما أفاد الاتحاد المحلي للعبة السبت.

وكتب الاتحاد البرازيلي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "يوم البرازيل! يوم لخطوة مهمة في محاربة العنصرية!!!".

وأضاف: "ضد العنصرية لا يوجد لعبة. لأول مرة في التاريخ، سيرتدي المنتخب البرازيلي زيا أسود بالكامل لمواجهة غينيا، على ملعب استاد كورنيا-إل برات في برشلونة. دعونا نذهب للنصر داخل الملعب وخارجه. كفى عنصرية في كرة القدم والمجتمع. لنذهب معا".

وارتدى زملاء مهاجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور الذي عُيّن من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو لرئاسة لجنة خاصة لمحاربة العنصرية، قمصانا سوداء بدلا من الصفراء المعتادة.

وأحرز كل من جولينتون ورودريغو وإيدر ميليتاو وفينيسيوس جونيور أهداف البرازيل في المباراة.

وتعد المباراة الأولى من اثنتين للبرازيل أمام منتخبين إفريقيين لدعم فينيسيوس الذي تعرض لإساءات عنصرية في مباراة بالدوري الإسباني أمام فالنسيا الشهر الماضي، وهي الواقعة العاشرة التي تستهدف اللاعب كما ذكر تقرير لرابطة الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن البرازيل تلتقي مع السنغال في لشبونة يوم الثلاثاء القادم.