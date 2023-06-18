الكرملين: لا تتوفر أى أرضية للحوار بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف متحدث الكرملين أنه "إذا قمنا بتحليل المعلومات الواردة من كييف فى 16 يونيو، عندما كان أعضاء الوفد الإفريقى هناك، فمن الواضح أن نظام فلاديمير زيلينسكى لا يميل إلى الحوار وليس مستعدا لبحث معايير محددة".
وتابع: "أننا جاهزون ولدينا الإرادة السياسية والاستعداد لذلك، رغم أنه لا أساس للحوار".
ومضى يقول: "يجب أن نتذكر طوال الوقت أن نظام زيلينسكي، أى الرئيس زيلينسكى نفسه، وقع مرسوما يحظر فيه على رؤساء أوكرانيا، أيا كان، التفاوض مع الجانب الروسي".
ولفت إلى أن "أوكرانيا لا تتمتع بالسيادة، وتسير وفقا للإملاءات الغربية".
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