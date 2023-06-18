جدة - نرمين السيد - قال مستشار وزير الدفاع الأوكرانى، إن أية مبادرة سلام لابد أن تأخذ فى الاعتبار موقف كييف وأنه لا سلام إلا بانسحاب روسيا من كافة الأراضى، موضحا "تلقينا كمية معقولة من السلاح من الحلفاء وسوف نهزم القوات الروسية فى المعركة".





وأضاف مستشار الدفاع الأوكرانى فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": "لدينا ثقة كبيرة فى قواتنا المسلحة ونقاتل بحذر للحفاظ على أرواح جنودنا". وتابع "سنتلقى طائرات "إف 16" قريبا وحققنا نتائج كبيرة خلال المعارك الأيام الماضية.. ونواجه كافة الأسلحة المختلفة وهذا يجعلنا أكثر إصرارا". وأكد "نحن على يقين أننا سننتصر فى هذه الحرب.. وأن المجتمع الدولى لن يسمح باستقواء الدول الكبرى على الصغيرة". وشدد مستشار وزير الدفاع الأوكرانى على أن "فوز أوكرانيا فى المعركة يجنب العالم الحرب العالمية الثالثة.. ونقترب من تلقى عدة طائرات من حلفائنا قريبا"، مؤكدا أن "أوكرانيا ستصبح عضوا فى حلف الناتو".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار الدفاع الأوكرانى لـ القاهرة الإخبارية: لا سلام إلا بانسحاب روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.