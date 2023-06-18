زلزال شدته 4.6 درجة يهز منطقة كاشيتاشي شمال غرب الصين

جدة - نرمين السيد - وذكر مركز المسح الجيولوجى الأمريكى أن الزلزال جرى رصده على بعد 68 كيلومترا جنوب غرب منطقة كاشيتاشي، وعلى عمق 10 كيلومترات، مضيفا أن الزلزال وقع عند خط 699ر35 درجة شمالا، وخط 743ر79 درجة شرقا.
ولم تشر التقارير - حتى الآن - إلى وقوع خسائر بشرية من جراء هذا الزلزال .
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