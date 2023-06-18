العالم اليوم - لاحظت وميضا في عين طفلها.. المفاجأة "سرطان نادر"

انتم الان تتابعون خبر لاحظت وميضا في عين طفلها.. المفاجأة "سرطان نادر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 08:18 صباحاً - لاحظت دانييل سكوت في أحد صور طفلها وجود وميض في عينه، ليتبين فيما بعد أنه شكل نادر من السرطان.

وبعد الفحص اكتشف الأطباء إصابة ابنها بالورم الأرومي الشبكي، وهو نوع نادر من السرطان يصيب في الغالب الأطفال دون سن الثالثة.

واليوم يبلغ عمر الطفل 5 أعوام، وأعلن الأطباء شفاءه تماما من المرض، مع اللجوء إلى العلاج بالليزر والتبريد.

وقالت دانييل: "لم نكن نتوقع ذلك، لقد قمنا بإيصاله لإجراء فحص طبي لمدة 6 أشهر، إنه بخير الآن".

ووصفت دانييل لحظة وصول ابنها للمنزل بعد الشفاء: "كنت أبكي وعانقته في صمت تام، كانت لحظة جميلة، بكيت طوال اليوم".

وأضافت: "لا أستطيع أن أصدق أن الأمر قد انتهى، أشعر وكأن ثقل قد تم رفعه وأعتقد أن جاكوب يشعر بنفس الشيء، فخورة به بشكل لا يصدق، إنه فتى صغير شجاع".

الورم الأرومي الشبكي هو سرطان في العين ينشأ في الشبكية، وهي البطانة الحساسة الموجودة داخل العين.

ويصيب الورم الأرومي الشبكي في الغالب الأطفال الصغار، ولكنه نادرا ما يحدث لدى البالغين.