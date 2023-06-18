العالم اليوم - فيديو.. مشجع يقتحم المستطيل الأخضر ويحمل رونالدو

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 09:22 صباحاً - في مشهد ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي اقتحم أحد المشجعين ملعب "دا لوز" خلال مباراة جمعت منتخب البرتغال مع نظيره البوسنة والهرسك وألقى تحية خاصة للنجم كريستيانو رونالدو.

والتقطت الكاميرات دخول المشجع وتوجهه نحو رونالدو، ليعانقه ويحمله، مما أثار استحسانا وتفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي. وطارد رجال أمن الملعب المشجع للإمساك به، ونجحوا في إخراجه من المستطيل الأخضر وإعادته للمدرجات. وتفوّق رفاق كريستيانو رونالدو على ضيفهم البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، في إطار تصفيات "يورو" 2024.

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