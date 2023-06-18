اندلاع حريق فى عبارة فلبينية على متنها 120 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقال خفر السواحل الفلبينى، إن "النيران اشتعلت فى السفينة M / V Esperanza Star عند الفجر أثناء سفرها من مقاطعة سيكويجور إلى مقاطعة بوهول فى وسط الفلبين. ولم تذكر على الفور عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من العبارة أو ما إذا كان هناك ضحايا".

وتعد حوادث البحر شائعة فى أرخبيل الفلبين بسبب العواصف المتكررة والسفن التى لا يتم صيانتها بشكل جيد والاكتظاظ والتطبيق المتقطع لقواعد السلامة، خاصة فى المقاطعات النائية، بحسب القناة الإخبارية.