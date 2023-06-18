جدة - نرمين السيد - وقال خفر السواحل الفلبينى، إن "النيران اشتعلت فى السفينة M / V Esperanza Star عند الفجر أثناء سفرها من مقاطعة سيكويجور إلى مقاطعة بوهول فى وسط الفلبين. ولم تذكر على الفور عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من العبارة أو ما إذا كان هناك ضحايا".
وتعد حوادث البحر شائعة فى أرخبيل الفلبين بسبب العواصف المتكررة والسفن التى لا يتم صيانتها بشكل جيد والاكتظاظ والتطبيق المتقطع لقواعد السلامة، خاصة فى المقاطعات النائية، بحسب القناة الإخبارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اندلاع حريق فى عبارة فلبينية على متنها 120 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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