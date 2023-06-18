أستاذ علوم سياسية: أمريكا تدرك قوة الصين الاقتصادية وتبقى الاتصال مفتوحا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "مورى ستيت" الأمريكية، أن الصين تحاول استخدام قوتها الاقتصادية في السيطرة على تايوان والدول المجاورة لها، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تُدرك جيدًا قوة الصين الاقتصادية والتى لا يمكن تجاهلها، خصوصًا في ظل الأزمة العالمية.





وأشار الخطيب، خلال مداخلة عبر "سكايب" لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إلى أن ذلك هو ما دفع واشنطن للإبقاء على خطوط اتصال مفتوحة تسهم فى تفادى المشكلات.

كما نوه أستاذ العلوم السياسية بأن واشنطن تنظر إلى العلاقة الاقتصادية مع بكين من منظور أمني وعسكري ترتبط بالذكاء الاصطناعي، ومن الممكن أن يكون ضد أمريكا، موضحًا أنّ العلاقة بين واشنطن وبكين اليوم تشبه نظيرتها إبان الحرب العالمية الأولى، خصوصًا فى ظل قوة الصين الحالية.

ووصل وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، إلى العاصمة الصينية بكين فى زيارة تستمر يومين، وهى الأولى لوزير خارجية أمريكى منذ 5 سنوات، وسط فتور بالعلاقات الثنائية وآمال ضئيلة فى تحقيق انفراجة فيما يتعلق بقائمة طويلة من الخلافات بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وكانت الزيارة قد تأجلت الزيارة فى فبراير بسبب تحليق منطاد صينى في المجال الجوى الأمريكى، واليوم أصبح بلينكن أكبر مسؤول حكومى يزور الصين منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه فى يناير 2021.