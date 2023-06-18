إعصار يتسبب فى مقتل 11 شخصا بالبرازيل

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن السلطات فى ولاية "ريو جراند دو سول"، قالت إن 11 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بعد أن ضرب إعصار خارج المدار المنطقة، وذكرت أن العاصفة تسببت فى هطول أمطار غزيرة، وأن طائرات هليكوبتر حلقت فى المناطق التى غمرتها الفيضانات، بحثًا عن 20 شخصًا ما زالوا فى عداد المفقودين.

وكانت بلدة "كارا" التى يبلغ تعدادها أكثر من 8 آلاف شخص أكثر المناطق تضررًا على مسار الإعصار، فيما قال حاكم الولاية، إدواردو ليتى، الذى زار المنطقة إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع فى بلدة "كارا"، ومن الضرورى أن نتمكن، بطريقة منظمة، من تحديد المناطق الرئيسية المتضررة، وكذلك الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم على وجه السرعة، ونفذت السُلطات 2400 عملية إنقاذ فى اليومين الماضيين.

ولجأ العديد من السكان فى المناطق المُتضررة إلى منشآت رياضية فى مدنهم للاحتماء بداخلها، وأصدرت السُلطات تحذيرًا من احتمال حدوث انهيارات أرضية فى عدة مناطق.