اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين بسبب خط قطار «ليون- تورين»

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، إصابة 12 شرطيًا، إثر اشتباكات مع متظاهرين فى مقاطعة سافوى الفرنسية، خرجوا اعتراضًا على مشروع مد خط قطارات فائقة السرعة فى جبال الألب، قبل أن تتحول المظاهرة إلى أعمال عنف، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وبحسب الوكالة، خرج ما يزيد على ألفى متظاهر، فى تورين فالى، اعتراضًا على إقامة خط السكك الحديدية، الذى يشمل إنشاء نفق، بين مدينة ليون الفرنسية، ومدينة تورين الإيطالية، باستثمارات أكثر من 26 مليار دولار.

وتحولت الاحتجاجات فى منطقة سافوى، إلى أعمال عنف، وقال فرانسوا رافيير، رئيس منطقة سافوي، بمؤتمر صحفى إن المحتجين رشقوا الشرطة بالحجارة ما دفعها للرد بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة أحد المحتجين، وأشار "رافيير"، إلى أن قوات الأمن تحاول السيطرة على الأوضاع، للحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة.

يذكر أن خط قطار "ليون- تورين"، مدعوم من الاتحاد الأوروبى، ويربط بين مدينة ليون الفرنسية، ومدينة تورين الإيطالية، ويتضمن شق نفق عبر جبال الألب بطول 57.5 كيلومتر، وتقدر تكلفته بأكثر من 26 مليار يورو.

وفى ديسمبر 2022 وقع أكثر من 150 شخصية عامة فرنسية خطابًا للمطالبة بوقف، بناء نفق سكة حديد تورين - ليون، وإعادة توجيه الاستثمارات، ومن بين الموقعين على القرار رئيس بلديتى ليون وجرينوبل، بالإضافة إلى أعضاء فى البرلمان الأوروبى وفقًا لموقع "railtech".

وطالب الموقعون بوقف المشروع، واستخدام خط السكة الحديد الحالى، الذى يعبر الحدود، بين البلدين، وتحويل الأموال التى سيتم استثمارها فى نفق "تورين- ليون"، لفتح منصة تحميل من الطريق إلى السكك الحديدية فى منطقة أمبيريو-إن-بوجى، شرق ليون.