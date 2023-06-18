بريطانيا: قتال عنيف يشتد فى زابوريجيا ودونيتسك ومحيط باخموت

جدة - نرمين السيد - وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا وأوكرانيا تتكبدان خسائر فى جبهات القتال هى الأكبر منذ اشتداد معارك باخموت فى مارس الماضى.

وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكرانى، قد أعلنت منذ عدة أيام، أن القوات تقدمت تدريجيا فى هجومها المضاد ضد القوات الروسية، فيما وصفته بأنه قتال "شديد الضراوة".

وكتبت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكرانى، فى تدوينة على تطبيق تيليجرام إن الإجراءات الأوكرانية حققت نجاحًا "جزئيًا".