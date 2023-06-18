جدة - نرمين السيد - وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا وأوكرانيا تتكبدان خسائر فى جبهات القتال هى الأكبر منذ اشتداد معارك باخموت فى مارس الماضى.
وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكرانى، قد أعلنت منذ عدة أيام، أن القوات تقدمت تدريجيا فى هجومها المضاد ضد القوات الروسية، فيما وصفته بأنه قتال "شديد الضراوة".
وكتبت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكرانى، فى تدوينة على تطبيق تيليجرام إن الإجراءات الأوكرانية حققت نجاحًا "جزئيًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا: قتال عنيف يشتد فى زابوريجيا ودونيتسك ومحيط باخموت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.