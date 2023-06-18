العالم اليوم - فيديو لجحيم على متن عبارة.. 120 شخصا حاصرتهم النيران

انتم الان تتابعون خبر فيديو لجحيم على متن عبارة.. 120 شخصا حاصرتهم النيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 10:20 صباحاً - اشتعلت النيران في عبارة فلبينية، الأحد، كان على متنها 120 من الركاب وأفراد الطاقم.

وأرسلت السلطات سفينة لإنقاذ الركاب ومحاولة إخماد النيران، بحسب خفر السواحل.

وذكر خفر السواحل أن النيران اشتعلت في السفينة (إم/في إسبيرانزا ستار) فجر الأحد عقب تحركها من مقاطعة سيكويجور في طريقها لمقاطعة بوهول وسط الفلبين.

ولم تذكر السلطات عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من العبارة، أو ما إذا كان هناك ضحايا.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة نشرها خفر السواحل ألسنة لهب ودخانا أسود يتصاعد من طابقين في أحد طرفي العبارة، بينما استخدم أفراد خفر السواحل على متن سفينة أخرى خراطيم المياه لمحاولة إخماد الحريق.

وأمكن مشاهدة قارب صيد وسفينة أخرى في مكان قريب.

لم يشاهد أي من الركاب، البالغ عددهم 65، وأفراد الطاقم، البالغ عددهم 55 فردا، على متن العبارة المحترقة وفقا لصور خفر السواحل.

وتشيع حوادث البحر في أرخبيل الفلبين بسبب العواصف المتكررة، بالإضافة لعدم صيانة السفن، والاكتظاظ، والتطبيق السيء لقواعد السلامة، خاصة في المقاطعات النائية.