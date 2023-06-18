العالم اليوم - خلال أجواء صيفية.. "كرات الجليد" تفاجئ رجلا أميركيا في منزله

انتم الان تتابعون خبر خلال أجواء صيفية.. "كرات الجليد" تفاجئ رجلا أميركيا في منزله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 10:20 صباحاً - تفاجأ رجل أميركي في ولاية بنسلفانيا بسقوط كرات جليدية على حواف منزله على الرغم أن درجة الحرارة الخارجية تبلغ حوالي 27 درجة مئوية.

وقال جيسي غونزاليس إنه كان في منزله يوم الخميس عندما سمع ضوضاء عالية بعد الظهر.

وأضاف: "نزلت للطابق السفلي ووجدت قطعا من الجليد في أكثر من مكان، وأثرت على أنابيب المياه".

وتابع: "درجة الحرارة في الخارج كانت حوالي 27 درجة عندما سقط الجليد، يشتبه في أن القطعة سقطت من طائرة عابرة".