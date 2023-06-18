المكسيك: العثور على 129 مهاجرا فى شاحنة وسط موجة حارة

جدة - نرمين السيد - أعلن المعهد الوطنى للهجرة، أمس السبت، أن السلطات المكسيكية عثرت على 129 مهاجرًا، معظمهم من جواتيمالا، مكدسين فى شاحنة بولاية فيراكروز بشرق البلاد، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وبحسب الوكالة، فقد تم وضع المهاجرين فى مقطورة وسط موجة حارة فى المكسيك، حيث تجاوزت درجات الحرارة 45 درجة مئوية، وهو أعلى من المعتاد فى عدة ولايات، منها فيراكروز.

وأشارت "رويترز" إلى ما اكتشفه موظفو الهجرة فى آواخر مايو الماضى، عندما عثروا على 175 مهاجرًا، معظمهم من أمريكا الوسطى، فى ولاية تشياباس بجنوب غرب المكسيك، حيث تم إيقاف 300 شخص آخرين عند نقطة تفتيش فى فيراكروز في مارس.

وغالبًا ما يدفع المهاجرون الفارون من العنف والفقر فى أمريكا اللاتينية أموالًا للمهربين، فى مسعى لعبور المكسيك فى طريقهم إلى الولايات المتحدة، ويضطر بعضهم لعبور المناطق التى يتفشى فيها عنف المخدرات، مما يجعلهم عرضة للجريمة المنظمة.

وقال معهد الهجرة، إن المسافرين الذين جرى العثور عليهم بينهم بالغون من جواتيمالا وهندوراس والهند والسلفادور و19 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم.

وأضاف، أنه سيتم وضع الأطفال تحت رعاية الدولة، بينما سيتم بحث حالات الآخرين لتحديد وضعهم القانونى فى المكسيك، وجرى القبض على 4 من المشتبه بهم فى عملية تهريب المهاجرين.