بريطانيا: روسيا وأوكرانيا تتكبدان الخسائر الأكبر منذ اشتداد معارك باخموت

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، إن روسيا وأوكرانيا تتكبدان خسائر فى جبهات القتال، واصفة تلك الخسائر بأنها الأكبر منذ اشتداد معارك باخموت فى مارس الماضى.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، منذ قليل، فقد أشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى اشتداد قتال عنيف فى مناطق زابوريجيا وغرب دونيتسك ومحيط باخموت بأوكرانيا.

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