وزير الخارجية الأمريكى يصل الصين

جدة - نرمين السيد - وصل وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الصينية "بكين"، فى زيارة هى الأرفع لدبلوماسى أمريكى منذ عام 2018، تهدف إلى محاولة تخفيف التوترات الثنائية.





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