بريطانيا ترسل مساعدات إلى أوكرانيا للتغلب على آثار الفيضانات

جدة - نرمين السيد - تلقى عمال الإنقاذ التابعون لدائرة الطوارئ الحكومية فى أوكرانيا، مساعدات إنسانية من حكومة المملكة المتحدة للتغلب على عواقب انفجار سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن خدمة الطوارئ الحكومية القول "إنه تم تسليم 11 قاربا قابلا للنفخ مع ملحقاته، وقارب معدنى واحد، وسبعة مرشحات للمياه".

ولا تزال 54 منطقة فى خيرسون ودنيبروبتروفسك وميكولايف مغمورة بعد أن تم تفجير السد.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.