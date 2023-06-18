بيلجورود: القوات الأوكرانية شنت 3 هجمات بمسيرات مفخخة

جدة - نرمين السيد - وكان حاكم منطقة بيلجورود الروسية، قد أعلن فى وقت سابق، أن هجوما بطائرة مسيرة، تسبب فى إشعال حريق فى منشأة للطاقة بالمنطقة.
وقال الحاكم، على تطبيق "تيليجرام" فى منطقة بيلجورود، حينها، "اشتعلت النيران فى إحدى منشآت الطاقة، السبب الأولى للحريق هو سقوط عبوة ناسفة من طائرة مُسيرة، ولم تقع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح".
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